O ex-jogador Karl-Heinz Rummenigge propôs que o Bayern de Munique organize uma cerimônia de funeral para Franz Beckenbauer na Allianz Arena, estádio do clube. Rummenigge afirmou que o mundo do futebol está de luto pelo ídolo alemão e que o Bayern deveria prestar uma homenagem em reconhecimento à sua profunda identificação com a história do clube. A sugestão foi feita em entrevista ao jornal alemão ‘Bild’. Rummenigge está determinado a levar adiante a ideia e já conversou sobre o assunto com Uli Hoeness, presidente de honra do Bayern de Munique. Nesta terça-feira, 9, os dirigentes se reunirão para discutir a possibilidade de realizar a cerimônia de homenagem. Beckenbauer faleceu no último domingo, aos 78 anos, e deixou um legado no Bayern Munique, tanto como líder em campo quanto como comandante de conquistas. Durante sua carreira, o ex-jogador conquistou três Ligas dos Campeões, uma taça do Mundial de Clubes e cinco Campeonatos Alemães com o Bayern de Munique. Além disso, ele foi campeão mundial pela seleção da Alemanha em 1974, como jogador, e em 1990, como treinador.

