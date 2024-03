O Amazonas FC enfrenta o RPE Parintins neste domingo (31), às 16h, no estádio Gilberto Mestrinho, o Gilbertão em Manacapuru (a 86 quilômetros de Manaus). A partida é válida pelas quartas de final do segundo turno do Campeonato Amazonense 2024. O vencedor deste confronto irá enfrentar o Manauara, que bateu o Nacional por 1 a 0.

Campeão do primeiro turno do Barezão, a Onça-pintada vem de vitória na competição, após superar o Unidos do Alvorada por 2 a 0 e se classificar na segunda colocação do grupo A com sete pontos, tendo assim o direito de avançar às semifinais com o empate por conta da melhor posição na fase classificatória. Já a equipe adversária terminou a primeira fase no terceiro lugar da chave B, com também com sete pontos conquistados.

Esta será a segunda vez que as duas equipes se enfrentam na história. No único embate, que ocorreu na fase de grupos do primeiro turno, Amazonas e Parintins empataram por 1 a 1 em jogo disputado no estádio Francisco Garcia. Sassá marcou o gol aurinegro na ocasião.

Para este confronto, o técnico Luizinho Vieira não poderá contar com o lateral-direito Patric, com os volantes Wendell e PH, com o meia Mauro Bravo e com o atacante Gustavo Ermel, todos entregues ao departamento médico. O lateral-esquerdo Renan Castro e o meia Diego Torres são dúvidas.

Os ingressos para a partida poderão ser adquiridas na bilheteria do estádio, a partir das 14h, a R$ 15 (meia) e R$ 30 (inteira).

Outros confrontos e resultados

No sábado (30), o Manauara venceu o Nacional por 1 a 0, neste sábado, no estádio Ismael Benigno Colina, zona Oeste de Manaus. O único gol da partida foi marcado por China, no início do segundo tempo. Com o resultado, o Manauara está garantido nas semifinais do segundo turno do Amazonense. O adversário sairá do confronto entre Amazonas e Parintins.

O Alvorada venceu o Princesa do Solimões por 4 a 1, no sábado, em Manacapuru, e está na semifinal do segundo turno do Campeonato Amazonense. É a primeira vez que equipe chega nas semis. O adversário do Alvorada sairá do confronto entre Manaus e São Raimundo, que entram em campo no domingo, às 15h30, na Arena da Amazônia.