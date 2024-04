O Manaus FC e RPE Parintins se enfrentam neste domingo (07), às 18h, na Arena da Amazônia pela final do segundo turno do Campeonato Amazonense 2024. Não há vantagem e em caso de empate, a decisão vai para os pênaltis. O campeão do duelo Gavião x Tourão enfrentará o Amazonas FC, que foi o campeão do primeiro turno, na final geral.

Manaus e Parintins vão se enfrentar pela segunda vez nesta temporada. O primeiro duelo ocorreu no dia 06 de fevereiro, válido pela 5ª rodada do primeiro turno, e foi vencido pelo Tourão, com gol de Lucas Sibito.

Para chegar à decisão, o Manaus eliminou o Alvorada, numa goleada de 4 a 0, na Arena da Amazônia. Já o Parintins, superou o Manauara por 2 a 1, no estádio Ismael Benigno, na Colina.