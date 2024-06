A Prefeitura de Barcelos, por meio da Secretaria Municipal de Educação, promoveu a Jornada pedagógica 2024, nos dias 07 e 08 de março, com o tema “Equidade na educação: garantia de aprendizagem e respeito às diversidades”.

O evento reuniu professores das zonas rural e urbana em um momento marcado pela troca de conhecimentos e experiências, resultando em novos aprendizados.

Destacaram-se as participações especiais de profissionais que deixaram e continuam deixando sua marca na história do município. A psicóloga da rede municipal de ensino, Suely Abtibol, trouxe uma palestra magna abordando a importância da educação socioemocional. A convidada de honra, professora Braulina Araújo, proporcionou uma aula de língua portuguesa repleta de conhecimento e valiosas orientações, envolvendo os participantes em uma atmosfera nostálgica.

Além disso, o secretário de finanças, Sérgio Caldas, contribuiu com informações relevantes sobre a situação da educação no município. O encerramento do evento ficou por conta da equipe pedagógica da SEMED, que realizou palestras sobre a Base Nacional Comum Curricular, planejamento e uma oficina prática de construção estruturada, visando tornar as aulas ainda mais dinâmicas e divertidas.

CONFIRA AS FOTOS: