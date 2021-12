5/5 - (2 votes)

Por volta das 03h da manhã deste domingo, 12 de dezembro de 2021, a Central da Guarda Civil Municipal recebeu da equipe de plantão do HGB via linha direta solicitação de apoio, pois, havia dado entrada no local um Homem com uma perfuração no corpo provavelmente ocasionada por arma branca.

A. S. R. 30 anos foi esfaqueado em uma casa noturna situada a rua Francisco Isaias Neto bairro São Sebastião, ASR foi socorrido com uma mototaxista e levado ao Hospital Geral de Barcelos, mas não resistiu as ferimentos e e faleceu.

O autor do delito, Francisco Albuquerque Laranjeira conhecido como "Chicó" de 30 anos, foi localizado pela GCM no quintal de sua residência, na rua Carlos Pinheiro castelo Branco bairro Aparecida, aproximadamente as 05h49min onde lhe foi dada voz de prisão em flagrante delito no art. 121 do código penal.

Chicó foi foi conduzido até a 75ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Barcelos para demais procedimentos e está a disposição da Justiça.