A Prefeitura de Barcelos, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social em articulação com a Confederação Nacional de Municípios (CNM), fora contemplada com 766 cestas básicas do "Projeto Prato Cheio para o Desenvolvimento", que objetiva amenizar a situação das famílias mais vulneráveis diante da crise sanitária causada pela pandemia do coronavírus.

A pedido do Prefeito Edson Mendes, o Representante do Município de Barcelos, Ronnie Cardoso, esteve na Sede da Associação Comercial do Estado do Amazonas - ACA para formalizar a parceria.

O projeto é uma parceria da CNM com o Sebrae, a Associação Nacional dos Membros do Ministério Público (Conamp) e a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon).

Os alimentos devem ser comprados no mesmo município em que serão doados, para fazer girar a economia local. As famílias contempladas são definidas através dos dados do Bolsa Família, coletados no Ministério da Cidadania. A data da entrega das cestas ainda será divulgada futuramente para serem entregues as famílias barcelenses.