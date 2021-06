Sensibilizados com as dificuldades enfrentadas pelas vítimas da MAIOR ENCHENTE DA HISTÓRIA do município de Barcelos, a Câmara de Vereadores teve a iniciativa de realizar uma Ação Solidária com artistas locais por meio de uma LIVE neste domingo (20).

O objetivo foi arrecadar doações que serão convertidas em cestas básicas, a serem distribuídas às famílias atingidas pela enchente. Cada vereador fez sua doação em dinheiro para a compra das cestas. Outro ponto foi também ajudar os artistas barcelenses, que durante esta pandemia não conseguem dar prosseguimentos aos seu trabalhos artísticos.

O evento teve presença de agentes da Vigilância Sanitária e foi tomado todas as recomendações preconizadas pelo Ministério da Saúde, com uso de máscara em todos os presentes e álcool em gel.

Os internautas puderam fazer doações por meio de transferência bancária e da tecnologia do PIX, presente na tela da transmissão. A Live foi transmitida pela Página Barcelos na NET no Facebook (https://www.facebook.com/ barcelosam), com mais de 5.475 visualizações.

De acordo com o Presidente da Câmara, vereador Gleidson Serrão, foi arrecadado o valor para compra de mais de 200 cestas básicas, que serão entregues para a Secretaria de Assistência Social e distribuídas posteriormente para as famílias cadastradas com vulnerabilidade social.

APRESENTAÇÕES DOS ARTISTAS LOCAIS: Pipirinha Show e Dery, Bebeto e Rayane Show, Chrislaynne Macêdo, Mary Galvão, Júnior maia, Thales Chagas e Tharso, Valdo da guitarra, Isaac moral, Cachasamba, Tino Markes, Kennyo Gabriel e Geovane Getsêmani.

A Câmara de vereadores informa a aqueles que ainda não tiverem a oportunidade de contribuir com as famílias afetadas pela enchente, que ainda está recebendo doações:

PIX para doação: