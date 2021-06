5 / 5 ( 1 voto )

Sensibilizados com as dificuldades enfrentadas pelas vítimas da MAIOR ENCHENTE DA HISTÓRIA do município de Barcelos, a Câmara de Vereadores teve a iniciativa de realizar uma Ação Solidária com artistas locais por meio de uma LIVE neste domingo (20).

O objetivo foi arrecadar doação que serão convertidas em cestas básicas, a serem distribuídas as famílias atingidas pela enchente. Cada vereador fez sua doação em dinheiro para compra das cestas. Outro ponto foi também ajudar os artistas barcelenses, que durante esta pandemia não conseguem dar prosseguimentos aos seu trabalhos artísticos.

O evento teve presença de agentes da Vigilância Sanitária e foi tomado todas as recomendações preconizadas pelo Ministério da Saúde, com uso de máscara em todos os presentes e álcool em gel.

Os internautas puderam fazer doações por meio de transferência bancária e da tecnologia do PIX, presente na tela da transmissão. A Live foi transmitida pela Página Barcelos na NET no Facebook (https://www.facebook.com/barcelosam), com mais de 5.475 visualizações.

De acordo com o Presidente da Câmara, vereado Gleidson Serrão, foi arrecadado o valor para compra de mais de 200 cestas básicas, que serão entregues para a Secretaria de Assistência Social e distribuídas posteriormente para as famílias cadastradas com vulnerabilidade social.

APRESENTAÇÕES DOS ARTISTAS LOCAIS: Pipirinha Show e Dery, Bebeto e Rayane Show, Chrislaynne Macêdo, Mary Galvão, Júnior maia, Thales Chagas e Tharso, Valdo da guitarra, Isaac moral, Cachasamba, Tino Markes, Kennyo Gabriel e Geovane Getsêmani.

A Câmara de vereadores informa a aqueles que ainda não tiverem a oportunidade de contribuir com as famílias afetadas pela enchente, que ainda está recebendo doações:

PIX para doação:

05.543.558/0001-37! Conta Banco do Brasil AGÊNCIA: 7132-3 C/C: 50.000-3

