Alunos do curso Técnico em Recursos pesqueiros do Cetam/Barcelos, participaram de formatura virtual. A sessão solene aconteceu na última sexta-feira (25) no plenário da Câmara Municipal de Barcelos.

A formatura foi transmitida de forma remota à turma devido à necessidade de distanciamento social por conta da pandemia do novo Coronavírus.

"Uma área em pleno desenvolvimento em nosso município que contará com o total apoio deste Vereador e, certamente receberá um olhar cuidadoso do nosso executivo municipal na pessoa do prefeito Edson Mendes. Agradecimentos especiais às professoras Mara Albertino e Ingrid Almeida". Enfatizou o vereador Diego Ribeiro.

A gerente da localidade, Alcimara Albertino, destacou a importância da missão do Cetam de levar qualificação a todo o interior do Amazonas.