A Uefa abriu uma investigação contra o Barcelona devido à prisão de dois torcedores do clube durante o jogo contra o PSG. A dupla foi detida por comportamento racista e saudações nazistas na área reservada ao time catalão no estádio Parque dos Príncipes, durante a partida válida pelas quartas de final da Liga dos Campeões.

O Paris Saint-Germain apresentou denúncias sobre o caso, incluindo a aprovação de crimes de guerra e insultos públicos de natureza racista. O clube francês ressaltou ser contra qualquer forma de discriminação e destacou que esse tipo de conduta não é aceitável nos estádios de futebol nem na sociedade. As reclamações foram reforçadas por associações como “SOS Racismo” e “Sportitude”. Caso o Barça seja punido no processo disciplinar, poderá ficar sem o apoio de seus torcedores nos jogos fora de casa das semifinais da Champions. Após vencer o PSG por 3 a 2 no jogo de ida, a equipe comandada por Xavi precisa de um empate para avançar no torneio europeu.

Veja o vídeo dos torcedores do Barcelona

Os fascistas do FC Barcelona fizeram a saudação nazista e gestos de macaco ontem em Paris. Cidade que foi libertada do fascismo por La Nueve, formada principalmente por soldados republicanos catalães. Você vê seus rostos. O clube catalão deve expulsá-los para sempre pic.twitter.com/HOETBh8vjq -Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) 11 de abril de 2024

*Com informações do Estadão Conteúdo