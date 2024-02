Na segunda-feira de Carnaval, milhares de foliões são esperados nos blocos e festas que acontecem em Manaus. Entre os destaques de hoje (12), estão os tradicionais Manaus Fantasy, Bloco do Caldeira, e a Banda Cauxi Eletrizado. A matéria é do Toda Hora.

Manaus Fantasy - 22h, no Diamond Convention Center

O Diamond Convention Center vai se transformar na Fantástica Fábrica de Chocolate. Por lá, a partir das 22h, a M1 eventos apresenta o tradicional baile de fantasias da cidade, o Manaus Fantasy 2024.

Apesar de toda edição apresentar um tema para a decoração do baile, o Manaus Fantasy deixa o folião usar a criatividade como quiser para participar do concurso de fantasias, com prêmios em dinheiro. Na categoria individual, a premiação para a melhor fantasia é de R$ 2 mil. O segundo e o terceiro lugar recebem R$ 1 mil e R$ 500, respectivamente. Para a categoria grupo, os valores são de R$ 3 mil (1º lugar), R$ 2 mil (2º lugar) e R$ 1 mil (3º lugar). Para concorrer à premiação, o folião não precisa fazer nenhuma inscrição prévia.

O Manaus Fantasy vai reunir quatro super atrações no palco do Diamond: Denny Salvador, Rodrigo Chiroque, DJ Jhon e as bandas 40⁰ de Amor e Meu Xodó.

As vendas dos ingressos são feitas em pontos físicos e na internet, por meio do site ou aplicativo BaladApp. Como a festa é realizada em setor único, os ingressos estão sendo vendidos por R$ 180.

Bloco do Caldeira - 16h, Rua José Clemente

Bloco do Caldeira 2024 ocorre na Rua José Clemente entre a Epaminondas e a Eduardo Ribeiro, no Centro. A festa vai começar às 16h, e terá shows de Marcia Novo, Demônios da Tazmania, Porroca Atômica e bateria da Aparecida.

Banda Cauxi Eletrizado - 17h, Clube do Trabalhador

A banda Cauxi Eletrizado chega a 12ª edição do bloco com novas versões em ritmo de frevo no repertório. A festa acontece nesta segunda-feira (12/02), a partir das 17h, no Clube do Trabalhador (Avenida Cosme Ferreira, 7399).

Os ingressos estão à venda por R$ 50, no site Sympla (sympla.com.br). A estrutura conta com praça de alimentação, bares e espaços instagramáveis.

Formada por integrantes da Alaídenegão, Cabocrioulo e Tucumanus, a banda Cauxi Eletrizado surgiu junto com o bloco, em 2012, com referência a memória dos antigos blocos de Carnaval, com repertório de marchinhas tradicionais, frevos e releituras de clássicos.

Outros blocos:

Bloco das Brabas - 16h, Rancho Sertanejo

Bloco da Toca

Bloco do Quá Quá