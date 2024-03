A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) informa que não haverá atendimento presencial ao público nas agências bancárias na Sexta-Feira da Paixão (29/03), que antecede o domingo de Páscoa (31/3).

O mesmo vale para as compensações bancárias, incluindo a TED. Somente o PIX, que funciona 24 horas todos os dias e feriados, poderá ser feito normalmente.

A decisão segue a Resolução n.º 4.880, de 23 de dezembro de 2020, do Conselho Monetário Nacional, que não considera dias úteis para fins de operações bancárias sábados, domingos e feriados de âmbito nacional.

As contas de consumo (água, energia, telefone etc.) e os carnês com vencimento no dia 29/03 poderão ser pagos, sem acréscimo, no dia útil seguinte (segunda-feira, 01 de abril).

“Normalmente, os tributos já vêm com datas ajustadas ao calendário de feriados nacionais, estaduais e municipais. Caso o ajuste da data não tenha sido feito no documento de arrecadação, a sugestão é antecipar o pagamento ou, no caso dos títulos que têm código de barras, agendar o débito em conta, que pode ser feito nos caixas eletrônicos, internet banking, mobile banking e pelo atendimento telefônico dos bancos”, orienta Walter Faria, diretor-adjunto de Serviços da Febraban.

Mesmo com o fechamento das agências, os canais digitais dos bancos permanecerão disponíveis e oferecem praticamente a totalidade das transações financeiras do sistema bancário.

Em algumas localidades, as salas de autoatendimento também estarão disponíveis aos clientes, a critério da instituição.