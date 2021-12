Avalie o post

Uma balsa que transportava caminhões baú e contêineres carregados de mercadorias afundou em um porto privado em Manaus (AM), nas proximidades do Porto da Ceasa nesta terça-feira, 30.

O acidente ocorreu durante a madrugada e foi registrado por trabalhadores do local e canoeiros.



Ana Maria Reis/ Rádio Rio Mar

Fotos: Divulgação / GAO

