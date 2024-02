(Parintins - AM) - O novo cartão postal da Baixa de S. José, tradicional reduto do boi bumbá Garantido é um tributo ao seu criador - O “Mercado Municipal Lindolfo Monteverde”, localizado a poucos metros da casa 108, onde o mestre viveu com sua família, às margens do rio Amazonas.

O que pouca gente sabe é que na época em que Lindolfo criou o boi, a localidade se chamava 'Baixa da Xanda', hoje baixa do São José.

Testemunha viva dessa história é dona Maria Monteverde Marchão, a única filha viva de Lindolfo.

— Foi aqui que meu pai criou sua família, dividiu parte da terras com os filhos e vendeu alguns terrenos para ajudar financeiramente os filhos - conta dona Maria, que, aos 84 anos, ainda se apresenta com o Garantindo no bumbódromo e na ladainha durante os folguedos de São João.

O Mercado Municipal Lindolfo Monteverde, que abriga café da manhã e boxes de comércio de produtos regionais, secos e molhados e artigos de artesanato, foi inaugurado pelo prefeito Bi Garcia em 14 de outubro de 2023.