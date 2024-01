O Bahia anunciou oficialmente a contratação do experiente meia Everton Ribeiro para as próximas duas temporadas. O jogador de 34 anos, que estava no Flamengo, assinou contrato com o clube baiano após o término de seu vínculo com o time carioca. O Bahia destacou as conquistas do armador, que incluem quatro títulos do Campeonato Brasileiro, duas Taças Libertadores, duas Supercopas do Brasil e uma Copa do Brasil. Além disso, o meia foi eleito o Melhor Jogador do Brasileirão em 2013 e 2014, e também recebeu o prêmio de Craque da Galera em 2019. O jogador, que já teve passagens marcantes por Cruzeiro e Flamengo, se junta ao grupo do Tricolor nesta segunda-feira, 8, e seguirá viagem para o período de pré-temporada em Manchester. Para anunciar a contratação, o clube baiano interagiu com seus torcedores nas redes sociais, utilizando imagens de um bairro de Salvador para dar pistas sobre o reforço. Os torcedores tinham que adivinhar qual era o bairro, que era o Ribeira, em referência ao sobrenome do jogador. Muitos aproveitaram a oportunidade para dar as boas-vindas a Everton Ribeiro.

Com a chegada de Everton Ribeiro, o Bahia espera reforçar seu elenco para a temporada de 2024. O meia, que é conhecido por sua habilidade e visão de jogo, traz consigo uma bagagem de títulos e experiência em grandes clubes do futebol brasileiro. Sua contratação é vista como um grande reforço para o time comandado por Rogério Ceni, que busca alcançar bons resultados nas competições que irá disputar. A expectativa é que Everton Ribeiro possa contribuir com sua qualidade técnica e liderança dentro de campo, ajudando o Bahia a alcançar seus objetivos.

VENHA, CRAQUE!

É isso mesmo que você tá pensando! @evertonri é do Bahia https://t.co/oozfdIdPJA #PaixãoQueVibra pic.twitter.com/HrP8yUrN6f — Esporte Clube Bahia (@ecbahia) January 6, 2024