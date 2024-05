A transferência dele do município de Tapauá para a capital foi realizada na noite desta segunda-feira.

A transferência do avô suspeito de estuprar uma bebê recém-nascida de cinco dias de vida do município de Tapauá no Amazonas (distante 364 quilômetros da capital), para Manaus foi realizada na noite desta segunda-feira (13). Ele desembarcou no Aeroporto Internacional de Manaus, sob custódia da Polícia Civil.

O crime ocorreu na sexta-feira (10), e comoveu a sociedade de Tapauá pela crueldade. A bebê ainda estava com o cordão umbilical no momento do crime.

O homem é padrasto da mãe da criança e confessou o crime à polícia. Ainda não há informações sobre o estado de saúde dela.

A família da criança foi amparada pela rede de apoio estadual e municipal e recebe assistência psicológica.

Ele vai responder por estupro de vulnerável e deve ser encaminhado à um presídio de Manaus.

A Polícia Civil do Amazonas informou que vai realizar uma coletiva de imprensa na terça-feira (14), para dar mais esclarecimentos do caso. O suspeito confessou o crime.

