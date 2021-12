Avalie o post

Rio Negro Challenge será realizado nos dias 11 e 12/12, com as provas Relay (revezamento), o Circuito Curumim e a lendária travessia Almirante Tamandaré

Manaus – Nadador de águas abertas, o vovô Emílio Lopes, 54, vai ganhar na edição 2021, do Rio Negro Challenge, uma “parceirinha” de competição. Trata-se da neta, Ana Gabriele, de apenas 10 anos. Seguindo os passos do avô, Ana vai fazer a sua estreia nadando no rio Negro, na disputa da prova do Circuito Curumim, competição que integra a grade de programação do maior evento de águas abertas do Norte do Brasil.

O Rio Negro Challenge será realizado nos dias 11 e 12/12, com as provas Relay (revezamento), 1,5 quilômetro, 3 quilômetros, o Circuito Curumim e a lendária travessia Almirante Tamandaré, que tem o percurso de 8,5 quilômetros. O evento é realizado na praia da Ponta Negra, na Zona Oeste de Manaus. As inscrições já estão encerradas.

Morando na capital amazonense desde 1987, o gaúcho Emílio conta que sempre participou das provas do Rio Negro Challenge, mas agora, a competição ganha um sentido todo especial. “Participar de um mesmo evento com a minha neta é uma satisfação muito grande. Na minha primeira competição, ela tinha oito meses de idade. Foi a primeira vez que eu fiz uma prova na Ponta Negra. Ela era bem novinha, ainda estava no colo. Pensei: um dia ela vai nadar comigo”, conta.

No início, a pequena Ana apenas acompanhava o vovô nos treinos, até que um dia… “Ela sempre ficava acompanhando os meus treinos no Sesi, de longe, lendo um livro, até que um dia eu perguntei: quer treinar com o vovô? Ela disse sim! Começou e não parou nunca mais”, revela Emílio.

A neta fala com orgulho do vovô nadador. “Estou seguindo o mesmo caminho dele. Ele é um grande nadador, e tem várias medalhas em casa”, comenta Ana, que fala como foram os primeiros treinos nas águas escuras do rio Negro. “A primeira vez que treinei no rio fiquei nervosa, mas o vovô estava lá e eu não tive medo, não. Eu não sabia como é que era. A gente foi lá, o vovô me mostrou que não é difícil”, lembra Ana.

O vovô Emílio é só orgulho quando fala da neta nadadora, que também brilha nas piscinas. “Ela compete direto em provas de velocidade, na piscina. Ela já participou este ano de umas quatro competições e ela pega medalha, sempre marca presença nos pódios, mas será a primeira vez dela em águas abertas”, pontua, revelando que a dupla já está fazendo treinos na praia da Ponta Negra.

“Nadar em águas abertas é uma coisa maravilhosa. Eu treino em piscina, mas eu não participo de competições em piscina. Não sou velocista. O meu negócio são as provas de resistência. Quando tem competições em águas abertas eu tenho que estar. Isso faz parte da minha vida. E o Rio Negro Challenge é uma competição muito boa, muito organizada”, conclui.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 29/11/2021

Email:

[email protected]

Endereço:

Av. Djalma Batista, 2010 - Parque 10 de Novembro, Manaus - AM, 69050-900

Telefone:

(92) 3643-5080

Fonte