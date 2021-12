Avalie o post

Letitia Wright estaria decidida abandonar Universo Cinematográfico da Marvel caso seja obrigada a aplicar vacina

EUA- Letitia Wright, estrela da produção Pantera Negra 2, teria dito que prefere deixar o Universo Cinemtográfico da Marvel ao ser obrigada a tomar vacina contra Covid-19. As informações foram publicadas pelo site Giant Freakin Robot.

(Foto: Divulgação)

A declaração acontece após a artista receber críticas por conta do posicionamento controverso sobre os imunizantes. As gravações estão suspensas temporariamente após a atriz se ferir no set de gravação.

De acordo com fontes da publicação, ela estaria decidida a abandonar o longa caso tenha que tomar a vacina. Segundo o The Hollywood Reporter, até o momento, a estrela não foi vacinada.

Por conta da pandemia, a Disney chegou a emitir uma ordem para a vacinação contra a Covid-19 fosse realizada em toda a equipe. Vale lembrar, no entanto, que a regra não foi aplicada ao elenco de Pantera Negra 2 porque a produção já estava em andamento.

Por conta do posicionamento polêmico da atriz, as gravações, que estavam previstas para voltar em janeiro de 2022, podem atrasar todo o processo. Caso a reclusa dela se mantenha, a equipe de roteiristas pode se ver obrigada a procurar outras alternativas.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 29/11/2021

Email:

[email protected]

Endereço:

Av. Djalma Batista, 2010 - Parque 10 de Novembro, Manaus - AM, 69050-900

Telefone:

(92) 3643-5080

Fonte