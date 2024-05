No último sábado (19), o ator Flávio Leimig anunciou uma novidade que deixou os fãs empolgados. Flávio revelou que interpretará um novo personagem na série “Reis” da RecordTV.

Até o momento, Flávio não deu mais informações sobre a novidade e teremos que aguardar para a aguardada entrada dele na trama: “Agora é oficial, estou animado para começar essa jornada no elenco da série ‘Reis’ na Record. Breve estarei com vocês nesta trama”, escreveu Flávio no Instagram.

O ator recebeu parabéns de diversas personalidades, entre eles Gil do Vigor, Romero Ferro e o comediante Thiago Chagas.

Flávio Leimig é conhecido por diversas produções, entre elas “Poesias Para Gael” da Telemilênio, “Eu Nunca” e “Battuta”. Flávio também faz parte do curta “Escolhas”, que recebeu duas indicações ao Rio WebFest em 2023.

