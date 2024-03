Equipes se enfrentam neste sábado (30), na Arena MRV, na primeira etapa da decisão.

Atlético-MG x Cruzeiro vão decidir a edição de 2024 do Campeonato Mineiro. O primeiro jogo da final acontece neste sábado (30), na Arena MRV, casa do Galo, às 16h30 no horário de Brasília.

A partida contará somente com a torcida do Atlético-MG como previamente acordado entre as equipes junto à FMF (Federação Mineira de Futebol).

O Cruzeiro é dono da melhor campanha geral do Estadual e terá vantagem na decisão. A partida de volta será no estádio do Mineirão, no dia domingo, 7 de abril, às 15h30 (de Brasília).

Onde assistir a Atlético-MG x Cruzeiro pelo Mineiro

TV: TV Globo (MG)

TV Globo (MG) TV fechada: SporTV e Premiere

SporTV e Premiere Tempo Real: CNN Esportes

Ficha técnica de Atlético-MG x Cruzeiro pelo Mineiro

Data: 30/03/2024

30/03/2024 Horário: 16h30 (horário de Brasília)

16h30 (horário de Brasília) Local: Arena MRV – Belo Horizonte/MG

