Vitória do Flamengo sobre o Ceará evitou título na terça; mineiros, porém, podem levantar a taça em caso de vitória simples

São Paulo – A vitória do Flamengo sobre o Ceará, nesta terça-feira (30), pela 36ª rodada do Brasileirão, adiou o título do Atlético-MG. Mas não por muito tempo. Caso tivesse empatado ou perdido para os cearenses, o time rubro-negro teria entregue a taça ao clube de Minas Gerais, que está na iminência de festejar sua segunda conquista do Nacional – a primeira ocorreu em 1971, portanto, 50 anos atrás. Porém, com o triunfo por 2 a 1, o Fla manteve o sonho do tri vivo, por mais que isso esteja bem distante.

Hulk é a esperança de gol do Atlético-MG para ser campeão nesta quinta (Foto: Pedro Souza/Atlético-MG)

Para ser campeão do Brasileirão 2021, os comandados de Cuca precisam apenas de dois pontos dos nove que ainda vão disputar. O Atlético-MG entra em campo nesta quinta-feira (2), contra o Bahia, fora de casa. Se vencer, levanta a taça. Se empatar ou perder, ainda dará ao Flamengo mais uma chance de encostar.

Com o triunfo no Maracanã, o Flamengo chegou aos 70 pontos. O Atlético tem 78. O time carioca chega, no máximo, aos 79 pontos. Então, o cenário ideal para o clube rubro-negro é que o rival mineiro perca todos os compromissos que tem pela frente, enquanto os cariocas vencem suas partidas. Assim, chegariam a 79 e os mineiros ficariam com os mesmos 78. Caso o Atlético empate um jogo e perca os outros, os dois se igualam na pontuação.

O Atlético-MG depende apenas de si para erguer a taça nacional. Pelo Brasileirão, além do Bahia, ainda tem pela frente o Red Bull Bragantino em casa e o Grêmio, que luta contra a degola, no Sul. O Flamengo ainda encara o Sport, já rebaixado, em Pernambuco, o Santos no Rio, e ainda o Atlético-GO fora de casa. Os dois times rivais não têm compromissos difíceis.

Vale lembrar que o Atlético-MG ainda tem outro título importante para disputar: o da Copa do Brasil. A equipe de Cuca recebe o Athletico-PR no jogo de ida no dia 12 de dezembro e depois vai até o Paraná pela partida de volta no dia 15. Na vitória sobre o Fluminense por 2 a 1, no fim de semana, houve muita festa dos torcedores no Mineirão e o grito de “bicampeão” ecoou pelo estádio em Belo Horizonte.

