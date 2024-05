Terminou a invencibilidade do Atlético-MG sob comando de Gabriel Milito. O Galo foi derrotado pelo Peñarol por 2 a 0, na noite desta terça-feira (14), no Campeón del Siglo, pela penúltima rodada da fase de grupos da Libertadores. Os gols saíram após rebotes em cobranças de faltas de Leo Fernández. Lucas Hernández e Maxi Silvera marcaram os gols.

O autor do primeiro gol do Peñarol é conhecido da torcida do Atlético. De poucas boas lembranças. Lucas Hernández chegou ao Galo em 2019, contratado justamente do adversário desta terça. O Alvinegro pagou cerca de R$ 12 milhões. O lateral esquerdo fez apenas sete jogos. Foi emprestado a Cuiabá e Sport Recife, até encerrar o contrato com o Atlético em 2022.

O Atlético segue líder do Grupo G, com 12 pontos, já classificado às oitavas, ao menos na segunda colocação. O Peñarol foi a nove pontos, na segunda colocação.

Atlético e Peñarol encerram a fase de grupos da Libertadores no próximo dia 28. O Galo recebe o Caracas às 19h (horário de Brasília) na Arena MRV. Um empate garante a primeira colocação do grupo, independentemente de outros resultados. O Peñarol também joga em casa, às 19h (horário de Brasília). Enfrenta o Rosario no Campeón del Siglo.

