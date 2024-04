No primeiro jogo das quartas de final entre Atlético de Madrid e Borussia Dortmund, só deu o time espanhol, pelo menos no primeiro tempo, quando os alemães não conseguiram jogar. Não é por acaso que os colchoneros levaram a melhor e saíram com a vitória do primeiro jogo de ida. Na próxima partida, que será disputada na Alemanha, um empate já garante o Atlético de Madrid próxima fase da Champions. Os espanhóis abriram o placar logo no começo do jogo. Aos quatro minutos, após uma saída de bola errada do goleiro alemão, De Paul, aproveitou e fez o primeiro dos espanhóis. Esse foi o primeiro gol do argentino na competição. Os colchoneros ficaram perto de marcar o segundo e podiam ter goleado o Borussia, que não levou perigo em momento algum do primeiro tempo e não conseguia jogar sobre a pressão espanhola.

Aos 32 minutos, após um passe de Griezmann, Lino, que tinha levado cartão amarelo minutos antes e, por isso, está fora do jogo de volta, jogou para o fundo do gol e marcou o segundo dos espanhóis. O jogo foi para o intervalo com o Atlético na frente. Mas, na volta para etapa final, o Borussia esboçou uma reação e começou a incomodar. Eles chegavam mais na área do Atlético e conseguiam criar algumas jogadas, mas, ao mesmo tempo, precisavam controlar o jogo dos colchoneros que buscavam o terceiro gol.

De tanto tentar, aos 35 minutos do segundo tempo, Haller recebeu a bola dentro da área, dominou, girou e diminuiu para os alemães, que ficaram mais confiantes no jogo e deram sufoco para o Atlético na reta final. O Borussia ainda teve a chance de empatar no último minuto, mas a cabeçada de Julian Brand bateu no travessão. Para a partida de volta, os alemães vão precisa melhor seu jeito de jogar se quiserem seguir na competição. Um gol leva o jogo para prorrogação, e com dois gols de diferença, eles conseguem a classificação direta.