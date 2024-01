A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), por meio do Instituto de Identificação Aderson Conceição de Melo (IIACM) comunica que nesta quinta-feira e sexta-feira (11 e 12/01) não haverá agendamento, atendimento e entrega da Carteira de Identidade Nacional (CIN), nos Postos de Atendimento ao Cidadão (PAC).

O diretor do IIACM, Mahatma Porto, explicou que a suspensão será realizada em decorrência da transferência da gráfica e do servidor do sistema para a nova sede do Instituto, que ficará localizada na avenida Ministro João Gonçalves de Souza, no Distrito Industrial.

Conforme o diretor, as mudanças têm como finalidade prestar melhor serviço à população. “Estaremos em uma nova sede, que funcionará em melhores instalações e com condições físicas para o perfeito funcionamento, visando melhor atendimento ao público”, disse Mahatma.

A SSP-AM informa, ainda, que a partir do dia 15 de janeiro, o atendimento e a entrega das CINs retornarão à normalidade.