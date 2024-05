Com um hat-trick do atacante nigeriano Ademola Lookman. O atacante balançou as redes aos 12 e aos 26 minutos do primeiro tempo, e aos 30 da etapa final. Com os gols, a Atalanta venceu o Bayer Leverkusen por 3 a 0 e se sagrou campeã da Liga Europa nesta quarta-feira (22), quebrando uma invencibilidade de 51 jogos do time alemão. Eram 42 vitórias e nove empates. A vitória em Dublin dá à ‘Dea’ o segundo título de sua história, depois da Copa da Itália conquistada em 1963. A Liga Europa de 2023/24 é o primeiro título continental da história do clube.

*Com informações da AFP