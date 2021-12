Avalie o post

Assembleia significa reunião de pessoas com um objetivo comum. Na Arquidiocese de Manaus a atividade acontece há muitos anos e recentemente tem tomado um rumo diferente na sua execução.

É que antes a assembleia ouvia o clero, religiosos, leigos e agentes pastorais e agora é realizada uma escuta mais profunda, destaca o integrante da Comissão Organizadora da Assembleia Sinodal, Pe. Zenildo Lima.

Por isso foram preparados subsídios. Os subsídios são documentos que devem ser respondidos, rezados e depois devem ser enviados para a comissão organizadora da assembleia. O material será estudado e apresentado em assembleia em 2022.

Já foram construídos os subsídios para as famílias, comunidades rurais e ribeirinhas, povos indígenas, grupos eclesiais, presbíteros, diáconos permanentes, vida consagrada, laicato, juventudes.

Você acompanha o andamento dos processos da Assembleia Sinodal Arquidiocesana no site da arquidiocesedemanaus.org.br.



Ouça a matéria completa:

Rafaella Moura – Rádio Rio Mar

Fonte