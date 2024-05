O homem que derrubou uma mulher e um criança de uma motocicleta durante um assalto no município de Tefé, interior do Amazonas, foi preso nesta segunda-feira (27). Toda a ação criminosa, que aconteceu na tarde de domingo (26), foi registrada por uma câmera de segurança e divulgada nas redes sociais.

Nas imagens, a mulher está com uma criança no colo em cima da moto, momento em que o criminoso, que já aguardava no local, corre em direção às vítimas com um terçado na mão. Ao perceber que elas não iriam parar, o homem a puxa, fazendo com que a mulher e a criança caíssem na rua.

O ataque continua e o suspeito corta a alça da bolsa em que a vítima carregava R$ 1 mil reais. É possível ver o desespero tanto da mulher quanto da criança, que passa a chorar com a situação.

Testemunhas que presenciaram o crime acionaram a polícia, mas o assaltante conseguiu fugir antes da chegada das autoridades. A mulher foi socorrida e levada a um hospital próximo.

A prisão do suspeito, que tem 21 anos, foi efetuada nesta segunda após denúncia anônima informar a localização do assaltante. No momento da prisão, ele confessou a autoria do crime, mas afirmou que já tinha se desfeito da quantia levada durante o assalto.

O suspeito foi apresentado no 5º Distrito Integrado de Poícia (DIP) de Tefé e está à disposição da Justiça.