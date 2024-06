O artista eletrônico dos EUA, AS-13, está divulgando seu álbum de estreia “IA’s World Cruise”. O projeto que conta com 11 faixas está disponível no Spotify e em outras plataformas de música como Apple Music.

“IA’s World Cruise” tem uma jornada musical cheia de melodias maravilhosamente eufóricas e divergentes, todas cantadas por IA, uma cantora digital (ou VOCALOID) do Japão, que também já cantou para sucessos de J-Pop, incluindo “Shooting Star” de TeddyLoid e “Conquerer” de Sendra.

As músicas do álbum “IA’s World Cruise” têm como tema a aventura e a viagem, tanto literal quanto metaforicamente. Algumas músicas, como “Akihabara Ondo,” “The World Below” e “Anywhere Else,” são sobre as viagens reais do artista, enquanto outras músicas, como “Destination: Somewhere” e “Escape to Fantasyland,” são mais sobre os sentimentos e experiências pessoais do artista, mas ainda assim se relacionam com a aventura de alguma forma.

Os diversos estilos musicais incluem synth rock, electro-swing, trance, speed rave, entre outros. A única consistência é um clima alegre e brilhante que irá alimentar sua vontade de viajar ou simplesmente iluminar seu dia.

AS-13 é o pseudônimo de Andrew Brecht, um homem autista cuja música é inspirada pelo J-pop e videogames, particularmente Dance Dance Revolution e Hatsune Miku: Project Diva. Ele já lançou álbuns instrumentais no Bandcamp e em outras plataformas, e começou a usar VOCALOID em 2022.

The post AS-13 divulga seu novo álbum “IA’s World Cruise” appeared first on BreakTudo.