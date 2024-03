O treinador do Braga de Portugal, Artur Jorge, não confirmou sua mudança para o Botafogo. Ele garantiu estar a par dos assuntos relacionados com o seu futuro, adiando a questão para depois do duelo frente ao Portimonense,neste domingo.

Artur Jorge marcou presença, este domingo de Páscoa, na conferência de imprensa antes do duelo do Sporting de Braga frente ao Portimonense, onde acabou por ser inevitavelmente questionado em relação à eventual saída para o Botafogo.

“Eu sei de tudo o que se está a passar quanto ao meu futuro imediato, mas por respeito devo dizer que, com a minha serenidade igual, o meu foco está no jogo em Portimão”, disse.

“Devo viver de uma forma muito clara a realidade. A minha realidade neste momento é o Sporting de Braga. Fazer as coisas bem feitas. Ganhar o jogo. Só depois falar do que é que será o meu futuro”, acrescentou de seguida.

“Vocês têm muitas informações, mas aquilo que eu vos digo é que a minha realidade é o Sporting de Braga. Não há como desviar a atenção, não só minha, como dos meus jogadores, em querer ganhar. Nesta altura não é importante. Joguem com as informações com aquilo que sabem. Eu sei do que se está a passar, só por aqui já respondo à pergunta, em parte, mas continuo focado”, completou.

O post Artur Jorge sobre ida para Botafogo: “realidade é o Braga” apareceu primeiro em Portal Você Online.