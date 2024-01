Artistas e amigos da venezuelana Julieta Hernández fizeram um protesto na tarde deste sábado (6), no Largo São Sebastião, em Manaus.

O corpo da venezuelana foi encontrado na sexta-feira (5), no município de Presidente Figueiredo. Duas pessoas foram presas por envolvimento no crime.

A manifestação, denominada "Para Sempre #JulietaPresente", foi convocada pelas redes sociais e organizado coletivamente por artistas, grupos de teatro, circo e artes cênicas. O protesto reuniu cerca de 40 pessoas.

"Fizemos um ato simbólico pedindo justiça pelo o que aconteceu com a nossa amiga, também falamos palavras de ordem pelo fim do feminicídio no Amazonas. Tudo é muito sensível para a gente e até gatilho mesmo", disse ao g1, a artista de dança, Jady Castro.