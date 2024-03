O Arsenal não teve dificuldades para golear o lanterna Sheffield United por 6 a 0, consolidando-se como a melhor defesa e assumindo o melhor ataque do Campeonato Inglês. Com 61 pontos, o time de Londres segue na perseguição aos líderes Liverpool e Manchester City, que possuem 63 e 62 pontos, respectivamente. Após 27 rodadas, o Arsenal acumula 68 gols marcados e 23 sofridos, números que têm efeito prático na competição, já que o saldo de gols é o primeiro critério de desempate. Contra o pior time do campeonato, a equipe de Mikel Arteta alcançou sua sétima vitória seguida. O destaque foi a diversidade de autores dos gols, mostrando que a responsabilidade de marcar é pulverizada no time.

O primeiro gol saiu com Odegaard, seguido por Bogle, Martinelli, Havertz e Rice, fechando o primeiro tempo em 5 a 0. No segundo tempo, White marcou o sexto, fechando o placar. Mesmo com o melhor ataque do Inglês, o artilheiro Saka aparece apenas na sexta colocação entre os goleadores do campeonato, com 13 gols. Com a vitória garantida, Arteta promoveu várias alterações no segundo tempo, dando oportunidade a jogadores como Gabriel Jesus. Na próxima rodada, o Arsenal enfrenta o Brentford em casa, com a chance de assumir a liderança do campeonato. Enquanto isso, os líderes Liverpool e Manchester City se enfrentam em Anfield, em um confronto direto na parte de cima da tabela.

Veja os gols do Arsenal

Successful shift in Sheffield Catch all the highlights from our dominant display at Bramall Lane pic.twitter.com/GVQwmWOTaY — Arsenal (@Arsenal) March 5, 2024

Publicada por Felipe Cerqueira

Leia também

Cuca acerta com o Athletico-PR e retorna ao futebol após anulação de sentença por estupro



Liga dos Campeões acaba com fase de grupos, aumenta número de times e implementa formato liga



*Reportagem produzida com auxílio de IA