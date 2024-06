“yes, and?” & “we can’t be friends (wait for your love)” acabam de receber a Certificação de Platina pela RIAA

Ariana Grande (Foto: Reprodução/YouTube)

Hoje, a multiplatinada artista internacional e vencedora do GRAMMY®, Ariana Grande, lança o tão aguardado videoclipe oficial de “the boy is mine”, dirigido por Christian Breslauer. O videoclipe está sendo aclamado pelos fãs no Twitter e, nas primeiras horas após o lançamento, a frase “the boy is mine” já acumulava mais de 100 mil tweets.

A canção está presente no novo álbum de Ariana Grande, o aclamado pela crítica “eternal sunshine”, que estreou em 1º lugar na Billboard 200, seu sexto a alcançar essa posição.

O álbum também inclui os sucessos certificados como Platina pela RIAA, “yes, and?” e “we can’t be friends (wait for your love)”, singles que também estrearam em 1º lugar na Billboard Hot 100.

Na noite passada, Ariana apresentou pela primeira vez seu novo single, “the boy is mine” no programa The Tonight Show, estrelado por Jimmy Fallon.

“eternal sunshine” foi instantaneamente recebido com críticas entusiásticas após o lançamento, incluindo:

“5 Estrelas, clássico instantâneo” – Rolling Stone

“Escolha dos críticos” – NY Times

“4 estrelas” – The Guardian

“4 estrelas” – NME

“4 estrelas” – The Telegraph

“Ariana Grande transforma desgosto em ouro em ‘eternal sunshine”” – NY Times

“Ariana Grande está exposta de forma magnífica em ‘eternal sunshine’” – Rolling Stone

“Ariana Grande triunfa sobre o desgosto em seu sétimo álbum de estúdio” – Associated Press

“Ariana Grande ilumina o céu com ‘eternal sunshine’” – Billboard

“Ela não é apenas uma cantora virtuosa, mas também uma talentosa arranjadora vocal e produtora, cujas vozes de apoio em múltiplas camadas são como músicas próprias, embelezando e respondendo à sua voz principal como um grupo de dançarinos sincronizados” – Variety

“O álbum está repleto de letras introspectivas e batidas chill-pop perfeitas para dançar triste, seja no clube ou no seu quarto” – Vogue

“A estrela pop é imbatível em ‘eternal sunshine’” – NYLON

“‘eternal sunshine’ apresenta alguns dos seus melhores e mais honestos trabalhos até agora” – Teen Vogue

“Grande enxuga as lágrimas e enfrenta as imensas questões da vida adulta com maturidade e compaixão” – The Guardian

“É o projeto mais sofisticado até agora de uma vocalista incrivelmente talentosa que continua a melhorar” – NME

“‘eternal sunshine’, de Ariana Grande, é um grande suspiro de alívio” – The Fader

“Grande é uma arranjadora e produtora profundamente talentosa por direito próprio. As harmonias — todas construídas a partir de sua própria voz — são impecáveis. Ela conhece seu ofício de dentro para fora” – Consequence

“´eternal sunshine’ é Ariana Grande… no seu melhor” – Out

