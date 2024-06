Ariana Grande recentemente fez um anúncio que pegou alguns de surpresa, já outros, até imaginavam que isso pudesse acontecer, devido a alta popularidade e demanda de “The Boy is Mine”.

Isso por que a faixa, “The Boy is Mine” ocupa atualmente a quarta posição entre as músicas mais populares de Ariana no Spotify, acumulando 152,1 milhões de reproduções. E por consequência, acaba de se tornar o próximo single.

Confira o anúncio do teaser de ‘The Boy is Mine’:

Com o lançamento do álbum “Eternal Sunshine”, neste ano, sendo descrito como uma fusão de pop, house e R&B, com diversas faixas explorando temas de vulnerabilidade e autoconfiança. O disco tem como single carro-chefe a faixa “Yes, and?”, tal qual teve uma boa execução, mas também carregou muitas criticas.

Já o novo single, “The Boy is Mine”, vem sendo uma das faixas mais queridas pelos fãs. O lançamento oficial do clipe está marcado para o dia 7 de junho.

