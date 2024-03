A Arena da Amazônia recebe neste domingo (31/03), às 15h30, a partida entre Manaus FC e São Raimundo. O duelo é válido pelas quartas de final do Campeonato Amazonense de Futebol 2024, que tem apoio do Governo do Amazonas.

“A Arena da Amazônia, assim como as outras praças esportivas do Estado, estão prontas para receber os torcedores que vão prestigiar a reta final do Barezão”, destacou o secretário de Estado do Desporto e Lazer (Sedel), Jorge Oliveira.

No Grupo A da competição, o Gavião do Norte ocupa a liderança com 7 pontos e no domingo tem vantagem do empate para chegar às semifinais do campeonato. Já no Grupo B o São Raimundo está na quarta colocação da tabela e vai em busca da vitória para seguir no Barezão.

Os ingressos para assistir à partida podem ser adquiridos no dia da disputa no estádio onde acontece a decisão.

Futebol

Também pelas quartas de final do Barezão, no sábado (30/03), no Estádio Ismael Benigno, se enfrentam Manauara e Nacional ou Operário, às 15h30. O adversário do Robô será decidido nesta quinta-feira, após a partida entre Operário e Manaus.

A Colina também será palco do Campeonato Brasileiro de Futebol Sub-20, o JC FC recebe a equipe do Sport Recife, na sexta-feira (29/03), às 16h.

Futsal

No Ginásio Renné Monteiro, acontecem as disputas do Campeonato Amazonense de Futsal de Sub-7, Sub-9, Sub-11, Sub-13 e Sub 15, neste sábado e domingo (30 e 31/03), a partir das 7h.

Agenda completa:

Arena da Amazônia

Competição: Campeonato Amazonense – Manaus FC x São Raimundo

Data e hora: Domingo (31/03), às 15h30

Organização: FAF

Entrada: Ingressos

Estádio Ismael Benigno

Competição: Campeonato Brasileiro de Futebol Sub-20 JC X Sport

Data e hora: Sexta-feira (29/03), às 16h

Organização: CBF

Entrada: Ingressos

Competição: Campeonato Amazonense – Manauara x Nacional ou Operário

Data e hora: Sábado (30/03), às 15h30

Organização: FAF

Entrada: Ingressos

Ginásio Renné Monteiro

Competição: Campeonato Amazonense de Futsal Sub-7,9,11,13

Data e hora: Sábado e domingo (30 e 31/03), às 7h

Organização: FAFS

Entrada: Gratuito