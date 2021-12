Avalie o post

O Arcebispo Metropolitano de Manaus, Dom Leonardo Steiner, Padre Geraldo Bendaham, Frei Paulo Xavier, Irmã Santina Perin, a representante do Conselho de Leigos e Leigas Patrícia Cabral, a coordenadora de Jornalismo da Rádio Rio Mar Gecilene Sales e o jornalista Bruno Elander receberam a placa Dom Sérgio Castriani nesta quinta-feira (09), Dia Internacional de Combate à Corrupção.



A honraria foi concedida pelo Comitê Amazonas de Combate à Corrupção (CACC), em reconhecimento aos serviços prestados nas eleições 2020. A cerimônia ocorreu na sede da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Amazonas.

A placa foi instituída em junho de 2021, após o falecimento de Dom Sérgio Castriani, um dos fundadores do Comitê. Para Dom Leonardo Steiner, a homenagem é, principalmente, uma forma de reforçar o legado de Dom Sérgio e a importância do Comitê.

“É um Comitê muito importante no momento em que nós vivemos, está em jogo a questão da democracia, está em jogo a questão da ética, da justiça, da fraternidade. E temos tantas entidades que colaboram, que ajudam, isso é uma possibilidade de transformação. Essa comenda entregue de Dom Sérgio é significativa porque ele se empenhou tanto em criar este Comitê e nós somos muito agradecidos”, afirmou o Arcebispo Metropolitano de Manaus.

O Comitê Amazonas de Combate à Corrupção Eleitoral possui três objetivos principais: a conscientização do eleitor sobre a importância de votar com responsabilidade e não trocar o voto por promessas ou vantagens; combater o uso do caixa dois nas eleições e qualquer forma ilegal de propaganda eleitoral; e propor políticas públicas aos governantes para resolver os problemas da sociedade e fiscalizar os atos da Administração Pública.

O Comitê reconheceu a excelência da Rádio Rio Mar durante a cobertura jornalística das eleições municipais no ano passado, tanto na capital quanto no interior do Amazonas. A Coordenadora de Jornalismo, Gecilene Sales, parabenizou a inciativa.

”É um reconhecimento aos profissionais, não só às instituições, mas aos profissionais de comunicação que se utilizam da ferramenta que têm, no caso da Rádio Rio Mar dos microfones, para levar informação fidedigna aos nossos ouvintes. A população necessita de informação séria, uma isenção editorial e acho que esse papel é fundamental para que a gente possa informar a população com qualidade, principalmente com ética e tratando a informação como ela merece, de forma séria”, afirmou a Coordenadora de Jornalismo da Rádio Rio Mar.



O coordenador de pastoral Padre Geraldo Bendaham, um dos homenageados, dedicou a placa que leva o nome de Dom Sérgio Castriani à uma população muito especial que resiste às tentativas de corrupção.

“Àquelas pessoas pobres, simples da periferia, que não vendem o voto, são resistentes, elas têm esperança e acreditam ainda num mundo melhor, num mundo sem corrupção, onde a gente tenha pessoas de caráter, com responsabilidade, que pensam no bem comum. À essas pessoas que moram na periferia, que talvez a gente nem conheça de nome, pessoas sérias que não se deixam se vender, que não se alienam ou não deixam serem induzidas por qualquer conversa eleitoreira. Que essas pessoas continuem resistindo.

Também foram homenageados advogados, contadores, administradores, economistas, promotores de justiça e representantes da Polícia Civil e Poder Judiciário.

Ana Maria Reis / Rádio Rio Mar

Fonte