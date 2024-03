O zagueiro do São Paulo, Arboleda, usou as redes sociais para rebater as críticas que recebeu por ter curtido uma boate em Nova York, nos Estados Unidos, junto com uma joia equatoriana de 16 anos. “Agora nos meus dias livres vou ler a Bíblia, porque nem me divertir eu posso”, escreveu o jogador em uma publicação nas redes sociais. Em um vídeo publicado nas redes sociais, o jogador exibe um maço de dinheiro ao lado de uma mulher. Outros dois atletas equatorianos teriam acompanhado o zagueiro na casa noturna: o meio-campista Ray Kendry Páez, de 16 anos, e o ponta Gonzalo Plata. A gravação teria sido feita um dia antes do jogo amistoso entre Equador e Itália, que ocorreu na Red Bull Arena, em Nova Jersey, no último domingo, e acabou com a derrota da seleção sul-americana por 2 a 0. Arboleda não saiu do banco de reservas nessa partida, enquanto Plata foi titular e Páez entrou em campo no decorrer do duelo.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O vídeo causou polêmica também por causa da suposta presença do jovem Páez na boate. O jogador tem apenas 16 anos, ou seja, não tem idade legal para estar em uma casa noturna, além de ser visto como uma das maiores promessas recentes do futebol equatoriano. O meio-campista joga pelo Independiente Del Valle, mas já tem acordo para vestir a camisa do Chelsea a partir de julho de 2025, após completar 18 anos.

Tremenda caída hicieron los jugadores de ecuador puro culo y kendry paez no le crece ni el pene y le llevan

Arboleda

Hincapié

Kendry paéz

Gonzalo plata

Sarmiento

Pacho

Cifuente

Niño moi pic.twitter.com/jC60GFTYRh — Esteban (@Estebanldus) March 25, 2024