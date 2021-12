Avalie o post

Um conhecido da vítima relatou que Coré comentou que ele se envolveu em uma briga com supostos traficantes, na semana passada

Manaus – Um homem identificado apenas como Francenildo, vulgo Coré, foi executado a tiros na tarde desta segunda-feira (6), em um estabelecimento de vendas de paletes e compensados, na Avenida Iaraque, bairro Grande Vitória, zona leste de Manaus. A vítima estava sendo ameaçado por supostos traficantes.

Segundo relatos de testemunhas, os criminosos chegaram em um veículo, um suspeito desceu, entrou no local e falou o nome do homem, em seguida atirou contra ele. Coré trabalhava no estabelecimento.

Um conhecido da vítima relatou que Coré comentou que ele se envolveu em uma briga com supostos traficantes, na semana passada. Logo depois disso, ele passou a ser ameaçado.

Coré foi atingido com quatro tiros, sendo três na cabeça e um no ombro. A companheira do do homem esteve no local, mas não quis comentar sobre o assunto.

O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML). No local do crime, há uma câmera de segurança, as imagens deve auxiliar na investigação da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 29/11/2021

