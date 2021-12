Avalie o post

A mãe da vítima relatou que minutos depois que o jovem saiu de casa, ela ouviu os disparos

Manaus – Moisés Silva de Souza, 20, foi assassinado a tiros por ocupantes de uma motocicleta, por volta das 19h desta quarta-feira (01). O crime aconteceu na Rua Adailson Lopes, no bairro Santa Etelvina, na zona norte de Manaus.

Segundo informações da mãe de Moisés, ele havia chego do trabalho por volta das 18h30 e estava em casa quando recebeu a ligação de uma ex-namorada. Após a ligação, ele falou para a mãe que iria encontrar com a mulher que estava aguardando ele na esquina da rua onde o crime aconteceu. A mãe relatou que minutos depois que ele saiu de casa, ela ouviu os disparos.

Câmeras de segurança de algumas residências podem ajudar a polícia a identificar os assassinos (Foto: Reprodução)

De acordo com relatos de testemunhas, dois homens até o momento não identificados estavam em uma motocicleta, escondidos atrás de um carro, quando Moisés saiu de sua residência e estava caminhando na rua, ele se aproximara dos indivíduos que o abordaram, pegaram o celular dele e em seguida um dos criminosos sacou uma arma de fogo e atirou contra ele. Após a ação, os criminosos fugiram do local.

Moisés foi socorrido por populares e familiares. Ele foi levado para o Serviço de Pronto Atendimento (SPA) da Galileia. Após passar por procedimentos ele não resistiu e veio a óbito na unidade hospitalar. Segundo os familiares, a vítima não tinha envolvimento com o crime.

O corpo de Moisés foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML). Não há informações sobre quem foram os autores do crime. Câmeras de segurança de algumas residências podem ajudar a polícia a identificar os assassinos. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) irá investigar o caso.

