Josué foi adotado por Sarah Poncio e Jonathan Couto mas a mãe biológica pediu a guarda de volta. Pastor Márcio Poncio compartilhou a despedida do menino

Rio de Janeiro – O pai de Sarah Poncio, o pastor Márcio Poncio, compartilhou algumas fotos do neto Josué, nesta terça-feira (14), após a filha perder a guarda do menino, de 2 anos, para a mãe biológica. Em um post emocionante, o empresário lamenta a decisão da Justiça e desabafa: “Mais um neto que perco mesmo estando vivo”.

Pastor Márcio Poncio se despede de Josué após perder guarda (Foto: Reprodução / Instagram)

“Vai, meu amor, e cumpra o seu propósito. Te demos amor, carinho e proteção, mas sem esquecer que representávamos um amor maior, o amor e o cuidado do Pai na sua vidinha. Que Ele agora decida sobre o seu destino, que Ele te abençoe e te dê paz, prosperidade, saúde e te conduza no caminho Dele onde nos encontraremos em breve. Eu te amo, meu netinho, vou te amar para sempre. Que o senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer a luz do seu rosto sobre a sua vida, que o Senhor te abençoe e te dê a paz”, começou Márcio.

Em seguida, o pastor falou da dor que está sentindo com a partida do menino de casa. “Que dor insuportável. Mais um neto que perco mesmo estando vivo. Eu te amo, meu filho, te amo com todas as minhas forças”, escreveu ele ao relembrar o caso de Madalena, de 3 anos, filha de Letícia Almeida com Jonathan Couto, mas que antes acreditava ser de Saulo Poncio, outro filho de Márcio.

Mal demais com essa história, pqp. Sério. A cara desse bebê saindo do RJ todo feliz sem saber o que o aguarda, e chegando lá completamente já com a expressão diferente, meio tristinho… Parece que sentindo já.

Que Deus proteja o Josué de todo e qualquer mal! 😞🥺😭

— Isabela Freitas (@IsabelaaFreitas) December 14, 2021



Sarah Poncio publicou no story do Instagram um versículo bíblico para se despedir do filho.

Esse story da Sarah acabou comigo justamente por ser a passagem de Josué

— 𝕯𝖗𝖆. 𝕮𝖆𝖗𝖔𝖑 (@_soucarol) December 14, 2021



Através da redes sociais, Gabi Brandt, mulher de Saulo Poncio, compartilhou uma homenagem ao pequeno Josué com uma foto da criança de mãos dadas com seu filho mais velho Davi Márcio.

