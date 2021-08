5 / 5 ( 2 votos )

Nesta segunda-feira (30), por volta das 21h11, houve denuncia de que havia um incêndio em andamento na estrada do Bairro da Paz em Barcelos AM. A equipe da Defesa Civil, Guarda Civil Municipal, Polícia Militar e Assistência Social, imediatamente se deslocaram até o local da ocorrência.

De acordo com a Defesa Civil, infelizmente, a residência de propriedade da senhora D.S.C (62), foi completamente destruída pelo fogo. O fato se deu, pela problemáticas do fim do relacionamento entre a senhora L.C.D (34) e Jeferson da Silva Queiroz, 30 anos, o ex-companheiro a perseguia durante duas semanas, e cometeu esse ato criminoso, ateando fogo na residência da mãe da ex-companheira.

O fogo foi controlado por volta das 21h45, não havendo feridos, apenas danos materiais. O infrator foi preso em flagrante nas proximidades do Bairro da Paz e encaminhado a 75ª DIP para procedimentos e ficará a disposição da justiça.

CONFIRA FOTOS: