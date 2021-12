Avalie o post

Todo material foi apreendido, o homem foi preso em flagrante e apresentado no 14º Distrito Integrado de Polícia

Manaus – Um homem, que não teve a identidade divulgada, foi preso nesta quinta-feira (2), com arma e drogas na Avenida Brigadeiro Hilário Gurjão, bairro Jorge Teixeira, na zona leste de Manaus.

Foto: Divulgação

Segundo informações dos policiais da 14ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que estavam em patrulhamento de rotina, por volta de 17h30, eles receberam uma denúncia anônima de que um homem estaria armado e vendia drogas naquela localização. Os policiais foram até o local e abordaram o homem que estava em atitude suspeita.

Após revista pessoal, foram encontrados com o suspeito um revolver de calibre 38, com 6 munições intactas, 200 trouxinhas de crack, 260 trouxinhas de oxi e uma balança de precisão.

Todo material foi apreendido, o homem foi preso em flagrante e apresentado no 14º Distrito Integrado de Polícia.

O suspeito vai responder pelo crime de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 29/11/2021

Email:

[email protected]

Endereço:

Av. Djalma Batista, 2010 - Parque 10 de Novembro, Manaus - AM, 69050-900

Telefone:

(92) 3643-5080

Fonte