O secretário de Saúde do Amazonas, Marcellus Campêlo, anunciou, nesta segunda-feira, 7, seu pedido de exoneração do cargo, depois de deixar a prisão temporária de cinco dias. Ele foi preso na quarta-feira, 2, na quarta fase da Operação Sangria, deflagrada pela Polícia Federal, Ministério Público Federal e Controladoria Geral da União, e deixou o presídio nesta segunda-feira.

Campêlo disse que a decisão é para não deixar qualquer dúvida sobre sua conduta e facilitar ao máximo o acesso das autoridades aos documentos sobre contratos e decisões que tomou à frente do órgão.

“Minha permanência poderia parecer que tenho algo a esconder ou que fiquei para manipular as informações, por isso entreguei o cargo”, afirmou, em referência à apuração dos fatos relacionados à quarta fase da Operação Sangria. Para o ex-secretário de saúde, as denúncias, disse ele, não têm sustentação.

O pedido de exoneração foi apresentado em reunião pela manhã com o governador Wilson Lima, que reafirmou a confiança em Marcellus Campêlo e na equipe da SES-AM (Secretaria de Estado de Saúde). O secretário Executivo de Controle Interno da SES, Silvio Romano, continuará respondendo interinamente pela pasta.

Cargo na UGPE

A pedido do governador Wilson Lima, Marcellus Campêlo permanecerá no governo como coordenador da UGPE (Unidade Gestora de Projetos Especiais), responsável pelo Prosamim (Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus), órgão no qual ele atua desde o início da atual gestão, em 2019.

Em abril de 2020, Campêlo foi convocado para atuar no Comitê de Crise do Governo, no primeiro pico da pandemia de Covid-19. Mesmo assumindo a SES em junho de 2020, ele continuou à frente da UGPE, porém, recebendo apenas pelo cargo de secretário de Saúde.

Na semana passada, o procurador Ruy Marcelo de Alencar, do Ministério Público de Contas com atuação no Tribunal de Contas do Amazonas, ingressou com representação questionando o acúmulo de cargos por Marcellus Campêlo, e pedindo que o governo do Estado o exonerasse de um deles. O pedido ainda não foi apreciado pelo TCE-AM.