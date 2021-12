Avalie o post



No dia 18 de novembro, o Inpe – Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – divulgou um dado alarmante quanto a preservação da Amazônia. Uma estimativa de aumento de 21,97% em relação a taxa de desmatamento, com quase 11 mil km² de área desmatada de agosto de 2020 a julho de 2021, a maior registrada desde 2006. Agora em dezembro, dados do sistema Deter-B do Inpe apontaram queda de 19% em novembro na comparação com o mesmo período de 2020. O ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, disse que a redução é resultado de uma força tarefa montada para combater os crimes ambientais.

Um dado positivo após diversos levantamentos negativos apresentado em 2021, quando houve a COP 26 – Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima. A meta do Governo Federal é que este trabalho possa avançar em 2022. Isso é o que estima o ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres.

De acordo com o Ministério do Meio Ambiente, o índice de desmatamento da Amazônia, de agosto a novembro deste ano, apresenta uma queda de 12% em relação ao período do ano anterior. Segundo a pasta, ações estão sendo realizadas para cumprir os compromissos firmados na COP 26.

Outro compromisso firmado pelo Brasil na COP-26 foi mitigar 50% de suas emissões de gases de estufa até 2030.

Tania Freitas – Rádio Rio Mar

Foto: Marcelo Camargo / Agência Brasil

Fonte