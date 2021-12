5/5 - (3 votes)

Depois de dez dias perdido na Floresta Amazônica, na região de Barcelos AM (402 km distante de Manaus), o Sr. Raimundo Venâncio Pereira, de 43 anos, foi encontrado na mata pela equipe de resgate, formada pela Guarda Civil Municipal, Exército Brasileiro (3º BIS) e mateiros, nesta quinta-feira (16-12).

O Sr. Raimundo, tinha desaparecido no Rio Preto, igarapé do Malalahá, abaixo da comunidade mangueirinha, já próximo a fronteira com Santa Isabel do Rio Negro, quando o mesmo foi extrair piaçava na mata e não retornou.

De acordo com as informações da equipe de resgate, no dia 14/12/2021 às 08h30, um efetivo da Guarda Civil Municipal e Exército Brasileiro foram em busca de Raimundo, ao chegar na localidade que é de difícil acesso, a equipe percorreu o local onde o cidadão tinha desaparecido, o subcomandante da GCM J. Soares e o SGT do Exército Brasileiro R. Souza, pediram apoio da comunidade na busca, 6 mateiros se juntaram a equipe, no total de 17 pessoas, finalmente localizaram o Sr. Raimundo.

Muito debilitado e após ser atendido com os procedimentos de primeiro socorro, por um técnico de enfermagem, agradeceu muito a equipe pelo empenho em procura-lo.

O Sr. Raimundo já está na sede do município de Barcelos, junto a seus familiares que o aguardavam ansiosos para revê-lo.