O aplicativo Sasi, lançado em outubro pela Sejusc (Secretaria de Estado de Justiça Direitos Humanos e Cidadania) para agendamento online de emissão das 1ª e 2ª vias de RGs e do Registro Civil de Nascimento ainda não completou dois meses em funcionamento, mas já registra alta demanda. O sistema tem mais de 100 mil solicitações e 45 mil pessoas foram atendidas, ou seja, 45% dos que precisam.



O Deputado Wilker Barreto criticou a funcionalidade dos PACs (Pronto Atendimento ao Cidadão) e disse que a demanda do aplicativo reflete a problemática da emissão de RGs no Estado.

“É que os PACs precisam voltar a atender de forma presencial. Esse aplicativo Sasi não está dando conta. O Amazonas já voltou a ter jogo de futebol e grandes espetáculos, porque os PACs não voltam também a funcionar? Continua utilizando o sistema, mas permita principalmente para os idosos que têm dificuldade”, diz.

Desde o lançamento do aplicativo, o agendamento é feito exclusivamente pela internet. A Sejusc diz que é para evitar a formação de longas filas ainda pela madrugada e aglomeração, além de equiparar o atendimento dos PACs ao que ocorre no Detran.



A pasta informou que tem trabalhado na agilidade dos serviços nas unidades. Entretanto, por causa da demanda reprimida devido à Covid-19, o número de solicitações está bem alto. Segundo a Secretaria, os ajustes estão sendo feitos para qualificar o serviço, inclusive para combater o número de faltosos que tem sido alto, desde a implantação do novo sistema de agendamento.

São oferecidas 100 senhas por dia em cada um dos 9 PACs, o que totaliza 900. Pelo aplicativo, é possível agendar o tipo de serviço, data e hora. Depois, o aplicativo também vai informar o local e hora para que o documento solicitado seja retirado.

Importância da emissão do documento

O documento de identidade é o primeiro passo para que cidadãos tenham acesso aos serviços públicos e direitos básicos. O IBGE não possui uma estimativa de quantas pessoas no Amazonas não têm documento de identidade, mas é possível ter uma noção da demanda com base nos dados da Associação dos Notários e Registradores do Estado do Amazonas, a Anoreg.

De julho do ano passado até outubro deste ano, foram registrados 96.932 nascidos vivos no Estado.

No país, cerca de 3 milhões de brasileiros não têm registro de nascimento, sendo 320 mil na região Norte.

