Informações repassadas por autoridades locais ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ) apontam que a aplicação de vacinas contra a Covid-19 na população carcerária e também entre as equipes do sistema prisional diminuiu de ritmo. Nos últimos 15 dias o crescimento foi de 0,4%, enquanto no período anterior o índice havia sido de 6,5%.



Um total de 1.017.891 pessoas presas e servidores do sistema carcerário já iniciaram o ciclo de imunização. Segundo dados coletados, pessoas presas foram as mais vacinadas com a primeira dose (67,8%, ou 511.250 pessoas privadas de liberdade). Entre servidores o índice é de 60,4% (um total de 377.557 profissionais).

Os números fazem parte de levantamento realizado desde junho de 2020 pelo Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas do CNJ.

Conforme dados coletados, foram contabilizados 104.484 casos da Covid-19 em unidades do sistema prisional e do sistema socioeducativo desde o início da pandemia. Em estabelecimentos prisionais, há registros de contaminação de 67.320 pessoas privadas de liberdade e de 25.818 servidores e servidoras com 626 óbitos.

