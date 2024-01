A aparência de Neymar na festa de aniversário do ex-atacante Romário, realizada no último sábado, 27, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, chamou atenção nas redes sociais. Os internautas fiaram divididos entre aqueles que diziam que o jogador do Al-Hilal está acima do peso, e os outros que disseram que era apenas o ângulo em que a foto tinha sido registrada e as roupas que Neymar estava utilizando que passava essa sensação. “Romário velho ta mais em forma que o Neymar”, escreveu um internauta. “Romário ganha em uma corrida”, disse outro. Os defensores do atleta, no entanto, escreveram: “é roupa maior que o tamanho dele, certeza. Não é possível que o Neymar esteja acima do peso”, falou um usuário. “O povo falando que o Neymar tá enorme… ele com essa roupa que cabe 50 dele dentro dela e a barba que não favorece”, escreveu outro. Romário completa 58 anos nesta segunda-feira, 29.

