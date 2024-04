Na madrugada da última sexta-feira (05), o bispo Marcio Carotti teve de lidar com um pedido inusitado no Fala Que Eu Te Escuto. Ao vivo, uma telespectadora que se identificou como Mariana nesse dia sugeriu que Rodrigo Faro saísse da programação do canal de Edir Macedo.

O programa que vai ao ar nas madrugadas durante a programação religiosa sempre recebe ligações do pessoal que assiste a atração para debater os assuntos do dia, que geralmente é um tema de superação. Só que Mariana optou em palpitar na grade da Record.

“É uma honra estar falando com você”, disse ela empolgada ao ser atendida. “É para tirar o Rodrigo Faro e colocar o Fala Que Eu Te Escuto”, fez a sugestão. “Vamos falar com a Record para tirar o Faro.”

Acanhado, o pastor saiu em defesa do apresentador do Hora do Faro. “Mas gente! Dona Manuela, ele é um ótimo profissional”, disse Carotti em resposta. Porém, Mariana não foi persuadida. “Então vamos colocá-lo na madrugada”, sugeriu ela.

Depois disso, o líder religioso pediu que a telespectadora falasse sobre o tema do dia. “Por favor, eu queria que a senhora falasse sobre superação”, disfarçou ele.

