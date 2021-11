Avalie o post

Neste ano, a Campanha para a evangelização que vai do Domingo de Cristo Rei ao terceiro Domingo do Advento, tem como tema: Ide, sem Medo, para servir.

Desde 1998, a CNBB promove a Campanha para a Evangelização. Um dos seus grandes objetivos é despertar os fiéis para o compromisso evangelizador e para a corresponsabilidade pelo sustento das atividades pastorais e evangelizadoras da Igreja no Brasil.

Uma colaboração que repercute em cada comunidade por meio de um gesto concreto: a coleta para a Evangelização, realizada todos os anos no 3º Domingo do Advento que, em 2021, será no final de semana dos dias 11 e 12 de dezembro.

O secretário executivo de campanhas da CNBB – Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, Padre Patrick Samuel Batista, explica o gesto concreto realizado para a evangelização da igreja no Brasil.

O Papa Francisco afirma que evangelizar é tornar o reino de Deus presente no mundo. Por esta razão, nunca é um ato isolado, individual, privado, mas sempre eclesial. A igreja nos convida a comunhão como serviço de amor a Deus e aos irmãos.

Hiolanda Mendes – Rádio Rio Mar

