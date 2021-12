Avalie o post



A Anvisa recebeu, nessa quarta-feira (15), novo pedido do Instituto Butantan para uso da vacina CoronaVac contra a Covid-19 em crianças e adolescentes de 3 a 17 anos.

Este é o segundo pedido para indicação do imunizante. O primeiro, que foi apresentado em julho, foi avaliado, mas negado pela Agência por conta da limitação de dados dos estudos apresentados.

O prazo de avaliação para esse novo pedido é de até 30 dias. A CoronaVac está autorizada para uso emergencial no Brasil para pessoas com 18 anos de idade ou mais, desde o dia 17 de janeiro deste ano.

Para incluir novos públicos na bula, o laboratório precisa de estudos que demonstrem a relação de segurança e eficácia para determinada faixa etária.

Fonte: Anvisa

Fotos: Divulgação

